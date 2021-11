Berkane: Marokkaans-Nederlandse vrouw opgepakt wegens filmen in hammam

marokko 27 nov 20:07

De politie in Berkane heeft donderdag een Marokkaans-Nederlandse vrouw opgepakt nadat ze met haar mobiele telefoon vrouwen in een hammam aan het filmen was.

De vrouw werd gearresteerd nadat een medewerker van het badhuis de politie had ingeschakeld, meldt dagblad Assabah. De telefoon van de verdachte is in beslag genomen. De vrouwen die vermoedelijk op beeld staan maken zich zorgen dat de beelden op internet zullen belanden. De politie gaat de beelden bekijken en verklaringen afnemen bij vermoedelijke slachtoffers en medewerkers van de hammam. De vrouw moet 1 december voor de rechter verschijnen. © MAROKKO.NL 2021