Ophef in Marokko nadat FIFA foto van mausoleum in Rabat gebruikt in reclame voor WK 2022 in Qatar

Verontwaardigde Marokkaanse internetgebruikers riepen op tot een boycot van de FIFA en het verwijderen van de foto op Instagram.

Om de loting voor de play-offs van het WK 2022 in Europa aan te kondigen, gebruikte de FIFA een foto die lijkt op de deur van het Mohammed V-mausoleum in Rabat.

Op sociale netwerken beklaagden mensen zich over het commerciële gebruik van de foto van de koninklijke tombe voor een evenement dat niets te maken heeft met het historische monument in Rabat.

Met de hashtag #BoycottFifa werd opgeroepen de FIFA te boycotten. "FIFA, je had het WK in Marokko moeten organiseren in plaats van in Qatar. Steel dan niet onze deuren.", schreef iemand op Instagram.



Anderen riepen zelfs de Minister van Cultuur, Mohamed Mehdi Bensaid, op om tussenbeide te komen.

Door alle negatieve reacties heeft de FIFA de foto inmiddels verwijderd.

