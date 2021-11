Coronavariant Omicron vermoedelijk ook in Nederland

Bij een aantal van de 61 uit Zuid-Afrika teruggekeerde reizigers die positief op corona hebben getest, is vermoedelijk de variant Omicron aangetroffen.

Dat meldt het RIVM. De resultaten van alle verdachte testmonsters worden zondag bekendgemaakt.

In totaal waren 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika terugkeerden door de GGD getest op corona. De passagiers die positief testten zijn in isolatie. De testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd.

De Omicron-variant werd ontdekt in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid van vaccins.

