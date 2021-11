13 besmettingen met Omicron-variant in Nederland, aldus RIVM

Bij dertien van de vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol aangekomen reizigers die positief op corona hebben getest, is tot nu toe de Omicron-variant van het virus aangetroffen.

Dat meldt het RIVM. Het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen, aldus het RIVM.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf zondagmiddag een toelichting aan de pers op het nieuws. Daarin zei hij onder meer dat er een quarantaineplicht geldt voor mensen die uit zuidelijk Afrika ons land binnenkomen.

Hij zei ook dat alle mensen die uit een hoogrisicoland aankomen in Nederland gebeld worden door de GGD. Verder vroeg hij gemeenten om de mensen in quarantaine ook aan de voordeur te controleren.



Volgens De Jonge is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe coronavariant. "Wat we zeker weten is dat die besmettelijker is dan de Delta-variant", aldus De Jonge. Of de variant ook invloed heeft op het ziekteverloop van Covid-19 of de gevolgen voor de vaccins, dat wordt nog onderzocht.

Quarantainehotel

In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD getest op corona, van wie 61 positief. Zij werden overgebracht naar een quarantainehotel bij Schiphol. Zij mogen daar alleen weg om thuis in isolatie te gaan, als ze met beschermd vervoer kunnen worden opgehaald, aldus De Jonge.



Het RIVM zei zaterdag al dat vermoedelijk de Omicron-variant rondging bij de reizigers, maar de definitieve uitslag moest nog volgen. Eerder op zondag meldden Noorse media al, op basis van informatie van de directeur van de Noorse organisatie voor infectiebestrijding, dat er dertien besmettingen met de nieuwe variant in Nederland waren vastgesteld.

De Omicron-variant van het coronavirus werd ontdekt in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt deze variant "zorgelijk".

