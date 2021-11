Nederland onder landen die meeste Omicron-gevallen tellen

Nederland staat in één klap in de top van de lijst met landen waar de meeste coronabesmettingen met de Omicron-variant officieel zijn bevestigd, nu het RIVM bij dertien mensen de nieuwe variant heeft ontdekt.

Zuid-Afrika voert de lijst aan. De Omicron-variant werd halverwege deze week in zuidelijk Afrika voor het eerst ontdekt. Het is onduidelijk hoeveel gevallen van de Omicron-variant daar precies zijn vastgesteld, maar wetenschappers schatten volgens The New York Times het aantal inmiddels op duizenden.

De meeste zijn ontdekt in Zuid-Afrika. De totale besmettingscijfers in het land hebben de afgelopen weken een enorme vlucht genomen. Van een paar honderd nieuwe gevallen per dag eerder deze maand naar 3220 in de afgelopen 24 uur. Zuid-Afrikaanse gezondheidsexperts denken dat de Omicron-variant verantwoordelijk is voor 90 procent van de nieuwe gevallen.

Botswana onder Nederland

In Botswana, waar de Omicron-variant ook als een van de eerste landen werd vastgesteld, stond de teller vrijdagavond op vier bevestigde gevallen. Naar nog eens 11 verdachte besmettingen wordt onderzoek gedaan. Daarmee staat het land op de lijst officieel onder Nederland, al is het daadwerkelijke aantal vermoedelijk veel hoger.



In andere landen gaat het nog om slechts enkele gevallen. In Duitsland zijn tot dusver drie gevallen bekend, in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken twee en in Italië, België en Tsjechië vooralsnog één.

Buiten Afrika en Europa zijn in zowel Australië als Hongkong twee besmettingen met de Omicron-variant vastgesteld en in Israël één.

