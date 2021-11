Marokko sluit vanaf dinsdag grenzen om Omicron-variant

Marokko sluit de komende twee weken zijn grenzen uit angst voor de Omicron-variant van het coronavirus.

De maatregel gaat maandag om 23.59 uur in. Het land hoopt dat binnen twee weken er meer informatie bekend is over de mutaties.

In het land is tot nu toe geen enkele besmetting bekend met de Omicron-variant, die mogelijk zeer besmettelijk is.

Marokko is niet het enige land dat strenge maatregelen neemt vanwege de Omikron-variant. Zaterdag nam Israël min of meer eenzelfde stap en heeft de komende twee weken zijn grenzen voor buitenlanders gesloten.



Veel landen, waaronder Nederland, stelden onlangs al een vliegverbod in vanuit zuidelijk Afrika, waar de nieuwe variant voor het eerst is opgedoken.

Omicron

De beperkingen komen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendmaakte dat de Omicron-variant in de gaten wordt gehouden. Wetenschappers denken dat deze variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen.



De afgelopen dagen heeft Marokko meermaals de inreisvoorwaarden bijgewerkt. Vrijdag werd bekend dat al het vliegverkeer met zuidelijke Afrika is opgeschort uit vrees voor het gemuteerde virus. Zaterdag werd een nieuwe lijst (Lijst C) in het leven geroepen voor landen met een algeheel reisverbod en is de minimumleeftijd voor de coronatestplicht verlaagd naar zes jaar.

Landen die reeds in de nieuwe lijst zijn opgenomen zijn Zuid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibië en Zimbabwe. Het is voor reizigers uit die landen (zeer hoog besmettingsrisico) niet toegestaan om naar Marokko te reizen, ook niet via een ander land zoals wel mogelijk is voor reizigers uit Lijst B.



Donderdag lieten de Marokkaanse autoriteiten weten al het passagiersverkeer met Frankrijk op te schorten als gevolg van toegenomen besmettingscijfers. Het vliegverbod zou aanvankelijk met ingang van zaterdag in werking treden maar is uitgesteld naar maandag om repatriëringsvluchten mogelijk te maken.



Met de aankondiging van vandaag wordt vanaf dinsdag al het internationaal vliegverkeer voor twee weken opgeschort.

