Omtzigt: rapport over fraudelijst fiscus direct naar Kamer

Dat verzoek doet onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, mede namens zijn SP-collega Renkse Leijten.

Een rapport van adviesbureau PwC over hoe zwarte lijsten bij de Belastingdienst doorwerkten in de levens van ontvangers van toeslagen, moet nog maandagavond naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

NRC berichtte zondagavond over het rapport, dat "al weken" op het ministerie van Financiën zou liggen. Een woordvoerder bevestigt dat op het departement een conceptversie is rondgegaan, maar benadrukt dat het rapport "nog niet af" is. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief kondigde afgelopen week al aan dat het er snel aankomt.

Vijlbrief erkende toen ook dat de fiscus van tussen de 5000 en 15.000 mensen ten onrechte een verzoek tot schuldsanering heeft afgewezen, omdat hun naam voorkwam in de zogeheten Fraude Signalering Voorziening (FSV). In het PwC-rapport staat volgens NRC onder meer dat van 750 huishoudens zonder aanwijsbare reden toeslagen zijn stopgezet.



"De bevindingen lijken nog schokkender dan eerder gedacht", stelt Omtzigt. Hij wil dat het rapport uiterlijk maandagavond 20.00 uur naar de Kamer wordt gestuurd.

Daarnaast wil hij weten hoe andere deelonderzoeken van PwC naar het gebruik van FSV bij de Belastingdienst vorderen.

