Fauci: onderzoek naar Omicron-variant kost twee weken

Het zal volgens de medische topadviseur van het Amerikaanse Witte Huis, Anthony Fauci, twee weken duren om de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus goed te onderzoeken.

Daarbij gaat het onder meer om onderzoek naar de besmettelijkheid van de variant en om de mate waarin die wellicht resistent is tegen bestaande vaccins.

De Omicron-variant is vooralsnog niet in de Verenigde Staten aangetroffen, maar het is volgens Fauci "onontkoombaar" dat zij binnenkort ook daar opduikt.

Hij zei echter te geloven dat de bestaande vaccines waarschijnlijk wel "een mate van bescherming tegen zware gevallen van Covid-19" bieden. Fauci benadrukte daarom nogmaals het belang van het toedienen van boostershots in de strijd tegen corona.



De Amerikaanse president Joe Biden geeft maandag een persconferentie over de Amerikaanse aanpak met betrekking tot de nieuwe virusvariant.

Maandag zal er ook een spoedvergadering van de gezondheidsministers uit de G7 plaatsvinden, de groep van rijke industriële landen, over de internationale bestrijding daarvan.

