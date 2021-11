Iran wil niet rechtstreeks met VS praten over kernprogramma

Iran blijft weigeren om rechtstreeks met de Verenigde Staten te onderhandelen over het redden van het atoomakkoord uit 2015.

Het internationale overleg over mogelijkheden om die deal nieuw leven in te blazen gaat maandag verder na maanden te hebben stilgelegen, maar er lijkt vooralsnog geen uitzicht te zijn op een doorbraak.

Diplomaten uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China keren na vijf maanden terug naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om te bemiddelen tussen Iran en de VS.

Washington wil dat de Iraniërs hun nucleaire programma aan banden leggen, zodat de ontwikkeling van kernwapens buiten bereik blijft. De Iraanse machthebbers willen af van internationale sancties.

Onderhandelaars toonden zich in aanloop naar het overleg niet erg optimistisch. "We denken niet dat het Westen echt een akkoord wil", zei de Iraanse onderhandelaar Ali Bagheri. De Amerikaanse evenknie van Bagheri, Robert Malley, zinspeelde op zijn beurt op nieuwe maatregelen als de Iraniërs zich onvoldoende constructief opstellen.



Internationaal akkoord

De Iraanse minister Hossein Amir-Abdollahian van Buitenlandse Zaken heeft al uitgesloten dat zijn diplomaten rechtstreeks gaan onderhandelen met de Amerikaanse delegatie. Diplomaten uit de twee landen worden zelfs niet geacht om aan dezelfde tafel te zitten. Dat betekent dat hun collega's uit andere landen boodschappen over en weer moeten overbrengen.

Er lag in 2015 al een internationaal akkoord over het Iraanse nucleaire programma, maar dat was geen lang leven beschoren. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump gooide de overeenkomst in 2018 in de prullenbak en legde Iran weer zware sancties op. Hij vond dat de regering van zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten. Iran stopte vervolgens ook met het naleven van de afspraken.

Nu Trump is vertrokken uit het Witte Huis, probeert de internationale gemeenschap om het nucleaire akkoord nieuw leven in te blazen. In Iran vond ondertussen ook een machtswisseling plaats. Daar moest de relatief gematigde president Hassan Rohani afgelopen zomer plaatsmaken voor de hardliner Ebrahim Raisi.

