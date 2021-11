Quarantaine Servicepunt controleert op quarantaineplicht, €339 boete voor overtreders

Het Quarantaine Servicepunt van het zorgministerie gaat de komende dagen reizigers vanuit Zuid-Afrika telefonisch controleren op naleving van de quarantaineplicht van tussen de vijf en tien dagen.

Dat gebeurt vanwege het opduiken van de Omicron-variant van het coronavirus in de zuidelijke Afrikaanse landen.

Als er twijfels zijn of iemand zich wel aan zijn quarantaineplicht houdt wordt de gemeente waar diegene woont ingelicht. Die stuurt dan handhavers naar het bewuste adres voor een controle. Wie de quarantaineplicht aan zijn laars lapt, krijgt een boete van 339 euro en een last onder dwangsom die kan oplopen tot 20.000 euro als iemand opnieuw wordt betrapt.

Het Quarantaine Servicepunt heeft dit weekeinde alle gemeenten verzocht om mee te werken aan de regeling, zoals demissionair minister Hugo de Jonge zondag aankondigde. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) controleerde het belteam van het servicepunt al steekproefsgewijs of reizigers uit een hoog- of zeerhoogrisicogebied zich aan de quarantaineregels hielden.



Reizigers uit zulke gebieden moeten bij aankomst in Nederland altijd een quarantaineverklaring ondertekenen en vijf tot tien dagen verplicht thuisblijven.



Handhaver aan de deur

Voor de zuidelijke Afrikaanse staten geldt sinds het weekeinde strenge inreisvoorwaarden naar Nederland. Van iedereen wordt de verplichte quarantaine nagetrokken. Wie niet bereikbaar is, krijgt een handhaver aan de deur. De boa-vakbond BOA ACP is daar niet blij mee, zegt voorzitter Richard Gerrits.

"Er worden in deze coronatijd steeds meer handhavingstaken op het bordje van de boa geschoven. De grens is allang bereikt", vindt hij. "Bovendien is handhaving bij mensen thuis een taak van de politie en niet van boa's." De VNG wijst erop dat de handhavingscapaciteit van de boa's onder druk staat. "Deze controle gaat ten koste van andere handhaving", waarschuwt de vereniging.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio heeft nog geen standpunt over de controle aan de voordeur, omdat de vraag in eerste instantie aan de gemeenten en dus aan de VNG is gesteld, zegt een woordvoerster. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters laat weten dat het genootschap zich niet met coronazaken bezighoudt.

