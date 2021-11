ECDC: tot nu toe 33 Omicron-gevallen in EU

In de Europese Unie zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op de Omicron-variant van het coronavirus.

Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. De virusversie is behalve in Nederland ook vastgesteld in België, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken.

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC zijn in andere landen enkele verdachte gevallen aangetroffen, maar bij hen moet nog worden vastgesteld of het om de Omicron-variant gaat.

Alle mensen die tot nu toe positief zijn getest, hebben hooguit wat milde klachten. Niemand is er nog ernstig ziek van geworden en voor zover bekend is in Europa nog niemand aan de variant overleden.

Buiten de EU is de Omicron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Israël en Hongkong, laat het ECDC weten.

