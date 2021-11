Fatah: wapendeal Marokko en Israël is 'verraad van Palestijnse zaak'

De militaire overeenkomst die Marokko en Israël onlangs sloten is een "steek in de rug" voor Al Quds.

Dat meldt de Palestijnse Bevrijdingsbeweging Fatah zondag in een verklaring als reactie op het recente officiële bezoek van de Israëlische Minister van Defensie, Benny Gantz, aan Marokko.

De politieke partij van de Palestijnse president Mahmoud Abbas richtte zich in de verklaring voornamelijk tot koning Mohammed VI, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Al-Quds-comité. Volgens Fatah leidt de veiligheidssamenwerking tussen Rabat en Tel Aviv tot meer bezettingslust bij de Israëliërs.

Fatah herinnerde aan het Al-Quds-comité als Arabisch-islamitische instelling die in 1975 voortkwam uit de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) en haar voornaamste missie om Al-Quds te beschermen. "De bezetter bestormt vrijwel dagelijks het Al-Aqsa-complex. Dus wat doe je eraan?", vraagt Fatah in de verklaring aan de Marokkaanse koning.



Voor de Palestijnse politieke partij heeft de wapendeal tussen Marokko en Israël het Arabisch vredesinitiatief "vernietigd". Het plan werd in maart 2002 in Beiroet door 22 landen van de Arabische Liga aangenomen en behelst normalisering van de betrekkingen tussen Israël en 57 islamitische landen op voorwaarde dat Israël akkoord gaat met een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en de terugkeer tot de grenzen van 1967.

"De overeenkomsten [tussen Rabat en Tel Aviv] zullen alleen maar blokkades opwerpen en de nationale en religieuze verantwoordelijkheden van Marokko jegens Palestina verwaarlozen", concludeerde de verklaring.



Gantz

Dinsdag arriveerde de oud chef-staf van het Israëlische leger, Gantz, in de Marokkaanse hoofdstad voor een tweedaags bezoek. Het was de eerste keer dat een Israëlische defensieminister Marokko officieel aandoet. Tijdens zijn bezoek ondertekenden Rabat en Tel Aviv samenwerkingsovereenkomst voor inlichtingendiensten, defensie, cyberbeveiliging en gezamenlijke militaire trainingsoperaties.

Diezelfde avond verbood de lokale overheid in Rabat een sit-in die werd georganiseerd door het Marokkaanse Front ter ondersteuning van Palestina en tegen normalisering.



De reis van Gantz kwam slechts enkele weken voor de verjaardag van de ondertekening van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël.

Marokko besloot in december 2020 de banden met Israël te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Hamas

Ook Hamas-voorman Ismail Radwan hekelt het bezoek van Gantz en riep Marokkaanse burgers vorige week op het bezoek te veroordelen.



Radwan riep leiders van landen die de betrekkingen met Israël hebben genormaliseerd op de verzoening met de Joodse staat te verbreken en het normalisatieproces te stoppen. Het aanhalen van banden met Israël is volgens hem een "verraderlijke slag voor het Palestijnse volk" en een "aanmoediging" voor de bezetting van Palestina.

Mohammed VI

De Marokkaanse koning heeft vandaag opgeroepen tot hervatting van de dialoog tussen Israël en Palestina. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk stuurde de koning maandag een bericht aan Cheikh Niang (voorzitter van het VN-Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk) en riep op tot "wederzijds vertrouwen" tussen Israëliërs en de Palestijnen.

In zijn brief benadrukte hij dat zeven jaar zijn verstreken sinds het einde van de directe onderhandelingen tussen Palestijnse en Israëlische partijen.

© MAROKKO.NL 2021