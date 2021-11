Koning Mohammed VI roept op tot herstel van vertrouwen tussen Palestijnen en Israëliërs

De Marokkaanse koning heeft vandaag opgeroepen tot hervatting van de dialoog tussen Israël en Palestina.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk stuurde de koning maandag een bericht aan Cheikh Niang (voorzitter van het VN-Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk) en riep op tot "wederzijds vertrouwen" tussen Israëliërs en de Palestijnen.

In zijn brief benadrukte hij dat zeven jaar zijn verstreken sinds het einde van de directe onderhandelingen tussen Palestijnse en Israëlische partijen.

"We herhalen de oproep tot intensieve en effectieve diplomatieke inspanningen om de onderhandelingen tussen de twee partijen weer op gang te brengen", leest het bericht. Ook drong bij bij de internationale gemeenschap aan om bijstand te verlenen zodat "de twee partijen het wederzijdse vertrouwen herstellen en zich onthouden van elke actie die het vredesproces kan belemmeren".



"Marokko zal zijn inspanningen voortzetten" om er voor te zorgen dat de twee partijen terugkeren naar de onderhandelingstafel. De koning herhaalde de positie van zijn land inzake de Palestijnse zaak en Al-Quds en benadrukte dat de rechtvaardigheid van de Palestijnse zaak de "kern" blijft van het conflict in het Midden-Oosten.



Fatah De brief van de Marokkaanse koning komt een dag nadat de Palestijnse Bevrijdingsbeweging Fatah zich afkeurend uitliet over de Marokkaans-Israëlische betrekkingen. In de verklaring van zondag richtte de politieke partij van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zich voornamelijk tot koning Mohammed VI, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Al-Quds-comité.

Volgens Fatah leidt de veiligheidssamenwerking tussen Rabat en Tel Aviv tot meer bezettingslust bij de Israëliërs, daarmee verwijzend naar het recente officiële bezoek van de Israëlische Minister van Defensie, Benny Gantz, aan Marokko.



"De overeenkomsten [tussen Rabat en Tel Aviv] zullen alleen maar blokkades opwerpen en de nationale en religieuze verantwoordelijkheden van Marokko jegens Palestina verwaarlozen", concludeerde de verklaring.

Dinsdag arriveerde de oud chef-staf van het Israëlische leger, Gantz, in de Marokkaanse hoofdstad voor een tweedaags bezoek. Het was de eerste keer dat een Israëlische defensieminister Marokko officieel aandoet. Tijdens zijn bezoek ondertekenden Rabat en Tel Aviv samenwerkingsovereenkomst voor inlichtingendiensten, defensie, cyberbeveiliging en gezamenlijke militaire trainingsoperaties.

