Albares: ophef over Marokkaanse viskwekerij heeft geen gevolgen voor betrekkingen Rabat en Madrid

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, denkt niet dat de Marokkaanse viskwekerij gevolgen zal hebben voor de relatie tussen Spanje en Marokko.

Spanje beschouwt de komst van de viskwekerij nabij de Chafarinas-eilanden als een "illegale bezetting van de Spaanse territoriale wateren". Rabat erkent de wateren echter niet als Spaanse territoriale wateren.

De vergunning voor het plaatsen van de viskwekerij werd in maart door Marokkaanse autoriteiten verleend aan het Marokkaanse bedrijf Mediterranean Aquafarm SA, dat de viskwekerij gaat exploiteren.

Na Kamervragen vanuit de extreemrechtse politieke partij VOX besloot het ministerie van Albares om Rabat schriftelijk op de hoogte te stellen van het bezwaar tegen de komst van de viskwekerij. Volgens Madrid vormt de viskwekerij een "gevaar voor de scheepvaart en het milieu".



Volgens Albares zullen nabuurschapsbetrekkingen altijd kleine geschillen veroorzaken en zal Spanje "haar belangen altijd verdedigen" maar zal deze kwestie de "goede nabuurrelatie op geen enkel moment bederven.".

Islas Chafarinas

De wateren rondom de Islas Chafarinas (Taẓrut n Cebdan) zijn uitgeroepen tot speciale vogelbeschermingszone (ZEPA) en gebied van communautair belang (SCI - Sites of Community Interest).



De Spaanse marine verhoogde vorige week haar aanwezigheid nabij de Jaffari-eilanden met als doel de "veiligheid in de wateren van de nationale soevereiniteit te waarborgen".

Maritieme grens

Spanje is altijd bezorgd over kwesties die verband houden met maritieme grenzen met Marokko, ook omdat Rabat de Spaanse soevereiniteit over een aantal bezette gebieden niet erkent. Het gaat dan vooral om gebieden in de Middellandse Zee, zoals het eiland Laila (Jafari-eilanden), maar ook om de stadsenclaves Ceuta en Melilla.

Twee jaar geleden keurde het Marokkaanse parlement twee wetsvoorstellen goed die de maritieme grenzen van het koninkrijk bepalen, een zet die vanuit Madrid scherp werd veroordeeld.

