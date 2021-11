Frankrijk weer bereid tot overleg met VK over illegale migratie

Frankrijk is weer bereid met het Verenigd Koninkrijk te praten over illegale migratie.

Maar alleen als de Britten openstaan voor serieuze discussies, aldus binnenlandminister Gérald Darmanin.

De landen raakten afgelopen week verwikkeld in een ruzie over het toenemende aantal migranten dat via het Kanaal reist. Darmanin wil dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een akkoord sluiten.

Hij ziet daarin een oplossing voor de goed georganiseerde mensensmokkelaars die migranten vanuit Frankrijk in kleine bootjes naar Engeland sturen. De Fransen en de Britten zitten voor zover bekend niet op één lijn over de aanpak van de illegale migratie. Zij vinden allebei dat de ander niet genoeg doet.



Nadat vorige week 27 migranten in het Kanaal waren verdronken, kwam het onderwerp weer hoog op de agenda te staan. De Fransen trokken hun uitnodiging aan het VK voor een international overleg in, vanwege een openbare brief aan de Franse president Emmanuel Macron.

Daarin stelde de Britse premier Boris Johnson diverse maatregelen voor, bijvoorbeeld dat Frankrijk de migranten na de oversteek zou overnemen. Darmanin zou deze brief als "teleurstellend" hebben omschreven en volgens Macron toonde de brief aan dat de Britten niet serieus waren.



Het internationale overleg ging zondag zonder het Verenigd Koninkrijk door. Frankrijk, Nederland, België, Duitsland, de Europese Commissie en de EU-agentschappen Frontex en Europol spraken af hun samenwerking op te voeren.

Ze willen het bijvoorbeeld mensensmokkelaars moeilijker maken aan boten en ander materiaal te komen om migranten mee het water op te sturen.

© ANP 2021