Moderna: vaccin waarschijnlijk minder sterk tegen Omicron-variant

Het is onwaarschijnlijk dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe Omicron-variant.

Dat zegt de topman van biotechbedrijf en vaccinmaker Moderna, Stéphane Bancel, tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

Volgens hem kan het maanden duren voordat producenten genoeg coronavaccins kunnen maken die wel optimaal werken tegen de nieuwe variant. De Omicron-variant van het coronavirus werd vorige week ontdekt in Zuid-Afrika. Sindsdien duikt die in steeds meer landen op. Of de Omicron-variant er ook voor zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van het coronavirus is nog niet bekend, aldus het RIVM.

Bancel zegt dat het onmogelijk is dat de huidige coronavaccins net zo goed werken tegen de Omicron-variant als tegen de Delta-variant. Dat zou er toe kunnen leiden dat er meer mensen ziek worden na een besmetting of zelfs in het ziekenhuis terechtkomen.



Eerder maakte het Amerikaanse Moderna al bekend een boostervaccin voor de Omicron-variant te ontwikkelen. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen hebben voor klinische studies.

Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de Omicron-variant te onderzoeken.

