Toezichthouder EU: goedkeuren aangepast vaccin kost 3 maanden

Als een van de vaccinfabrikanten zijn coronavaccin op maat snijdt van de nieuwe Omicron-variant, kan de Europese Unie het in drie tot vier maanden toelaten.

"We staan daar klaar voor", zegt de baas van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De nieuwe mutant van het coronavirus lijkt veel besmettelijker dan de Delta-variant die veel EU-landen nu al voor grote problemen stelt.

Bovendien zijn er volgens deskundigen aanwijzingen dat de beschikbare vaccins er minder vat op hebben. Maar dat betekent niet dat de wereld terug bij af is, suste EMA-hoofd Emer Cooke dinsdagochtend in het Europees Parlement.



Als de vaccins inderdaad minder goed opgewassen zijn tegen de nieuwe variant is het aan de fabrikanten om hun formules aan te passen, zegt Cooke. Het EMA heeft, dankzij afgelopen jaar ingevoerde soepeler regels, minder tijd nodig om zo'n aangepast vaccin te beoordelen dan het oorspronkelijke middel.

"We denken dat we in staat kunnen zijn om ze goedgekeurd te hebben binnen drie tot vier maanden vanaf het moment dat ze aangepast worden", aldus Cooke. "Ik wil jullie verzekeren dat dit iets is waar we ons op hebben voorbereid."

© ANP 2021