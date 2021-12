Geert Wilders neemt het op voor Erica Meiland

De extreemrechtse PVV-leider Geert Wilders heeft zijn steun uitgesproken voor Erica Meiland.

De TV-persoonlijkheid kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege uitspraken die zij over de islam deed in haar biografie.

Op Twitter verwijst de polariserende haatpoliticus naar Meiland als "een dappere vrouw", die steun verdient "van ons allemaal".

Na het verschijnen van het boek Erica van Jan Dijkgraaf ontstond begin deze maand ophef. Zij bleek in het boek nogal bevooroordeeld te zijn over moslims. Ook noemde Meiland vrouwen in een boerka "pinguïns".



Naar aanleiding van de ophef over de discriminerende uitspraken van Meiland besloten onder meer matrassenmerk Emma en kaartenproducent Hallmark de samenwerking met de Meilandjes stop te zetten.

De rechtse politicus Wilders vindt dat maar niets. "Alle bedrijven die de banden met hen verbreken omdat ze de waarheid spreken over de islam verdienen zelf een boycot!", aldus de politicus.

