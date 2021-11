Griekenland beboet 60-plussers die zich niet laten vaccineren

De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus.

Vaccinweigeraars kunnen straks iedere maand een boete krijgen, maakte premier Kyriakos Mitsotakis bekend.

"Grieken van boven de zestig die nog niet zijn gevaccineerd moeten voor 16 januari een afspraak hebben gemaakt voor een eerste inenting", zei Mitsotakis. "Anders riskeren ze iedere maand een boete van 100 euro." Mensen die niet zijn gevaccineerd krijgen in Griekenland al te maken met beperkingen. Zo mogen ze niet naar horecazaken, bioscopen en musea.

In Griekenland is ongeveer 63 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Het land heeft deze maand herhaaldelijk melding gemaakt van recordaantallen nieuwe besmettingen. Mitsotakis maakte bekend dat de nieuwe vaccinatieplicht voor 60-plussers is bedoeld om zijn "medeburgers te beschermen".



Griekenland is niet het eerste Europese land dat vaccinatie verplicht wil stellen voor grote groepen burgers. Oostenrijk voert in februari een algemene vaccinatieplicht in.

Ook in dat Alpenland moeten vaccinweigeraars straks rekening houden met boetes. Die kunnen volgens de huidige plannen in de duizenden euro's lopen.

