NOC*NSF roept kabinet op sporten tot 20.00 uur toe te staan

NOC*NSF doet een oproep aan het kabinet de avondlockdown voor sport aan te passen. De Tweede Kamer vergadert woensdag over de maatregelen.

De sportkoepel vraagt in samenspraak met de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) de sport te zien als een essentiële sector. Dan zou het mogelijk zijn tot 20.00 uur te sporten in plaats van tot 17.00 uur, de grens die sinds zondag geldt.

NOC*NSF betreurt het dat door de avondlockdown de sport in Nederland voor een groot deel stilligt. "Terwijl samen sporten en bewegen juist onderdeel van de oplossing is en de weerbaarheid tegen het coronavirus vergroot", aldus de sportkoepel.

"Door school en werk hebben veel mensen overdag geen tijd om te sporten en de georganiseerde sport vindt bovendien plaats in de avonduren, in de vorm van trainingen en lessen. Nu deze trainingen komen te vervallen is het ook de vraag of het verantwoord is wedstrijden in het weekeinde plaats te laten vinden."



"Alle sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zij een veilige setting kunnen bieden, daar is fors in geïnvesteerd, we werken met strikte protocollen", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat besmettingen slechts zeer beperkt binnen de sport plaatsvinden."

Van den Tweel stelt dat de sportsector een uitzonderingspositie verdient. "Sporten en bewegen is essentieel voor een gezonde en vitale samenleving en daarom zou het kabinet dezelfde uitzondering moeten maken als voor de andere essentiële sectoren. Wij realiseren ons dat het pakket aan maatregelen een optelsom is waarbij het aantal ontmoetingen beperkt moet worden. Wij denken dat hiervoor betere maatregelen zijn, zoals die bijvoorbeeld eerder al zijn opgenomen in onze routekaart."

