Marokko betaalt 22 miljoen dollar voor Israëlische drones

Marokko heeft $22 miljoen (€ 19,5 miljoen) betaald aan Israel Aerospace Industries (IAI) voor de aankoop van Israëlische 'zelfmoorddrones'.

Dat meldt het Israëlische dagblad Haaretz dinsdag.

Marokko is al enkele maanden in gesprek met BlueBird Aero Systems, de dochteronderneming van IAI die gespecialiseerd is in de productie van deze zelfvernietigende drones. Naar verluidt zal Marokko op den duur de 'hangende munitie' gaan produceren voor Israël.

Hangende munitie, soms ook wel 'kamikaze-drones' of zelfmoorddrones genoemd, is een wapensysteem waarbij de zelfvernietigende drone rond het doelgebied rondhangt en aanvalt zodra een doelwit is gevonden. De drones hebben een lengte van 2,5 meter en een spanwijdte van drie meter. Ze zijn in staat om zo'n 20 kilogram aan explosieven te vervoeren, ze kunnen tot zeven uur in de lucht blijven en hebben een bereik van 1.000 kilometer.



Benny Gantz, de Israëlische minister van Defensie, was vorige week in Marokko op een tweedaags bezoek voor het ondertekenen van veiligheidsovereenkomsten die naar verwachting het startsein geven voor militaire samenwerking tussen de twee landen.

Marokko herstelde eind vorig jaar de diplomatieke betrekkingen met Israël. Onder auspiciën van de Verenigde Staten (VS) normaliseerden eerder ook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan de relatie met de Joodse staat.

