Marokko: ouders spelen vaak sleutelrol bij huiselijk geweld tegen minderjarige schoondochter

Ouders van de man dragen vaak bij aan geweld tegen minderjarige schoondochter, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM).

Zo'n 30 procent van de getrouwde stellen waarbij de vrouw minderjarig is heeft te maken met traditionele vormen van geweld: psychisch, fysiek, seksueel en economisch. In bijna de helft (48 procent) van die gevallen is de minderjarige echtgenote minstens één keer uit de echtelijke woning gezet.

Ruim 13,5 procent van de minderjarige getrouwde meisjes is slachtoffer van psychologisch geweld. De jonge vrouwen hebben doorgaans te maken met schending van de eigen rechten of de rechten van het echtelijk kind omdat de partner vaak weigert het kind van de minderjarige moeder te erkennen.

De jonge vrouwen moeten noodgedwongen hun toevlucht nemen tot de rechterlijke macht om de vader te dwingen het kind te erkennen of een bewijs van het huwelijk te ontvangen.



Volgens de studie hebben de jonge bruidjes ook vaak te maken ontrouwe partners (1,17 procent) of polygamie (4,3 procent). De man heeft dan meerdere echtgenoten of zet de jonge vrouw onder druk om dit te accepteren.

Het OM maakt melding van een aantal gevallen waarbij de kinderen van de minderjarige echtgenote door de man of zijn familie worden ontvoerd om de minderjarige echtgenote onder druk te zetten.



Kindhuwelijken

In 2020 zijn in totaal 19.926 aanvragen voor kindhuwelijken ingediend bij het Ministerie van Justitie, daarvan werden er 13.335 toegestaan door de rechtbank.

Ondanks dat de Marokkaanse wet de minimale leeftijd van 18 jaar hanteert als algemene regel voor de huwelijksbevoegdheid bestaan er namelijk nog steeds mazen in de wet die het mogelijk maakt om een minderjarige te huwen.

