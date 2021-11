Marokko: 13,5 duizend aanvragen voor kindhuwelijken goedgekeurd in 2020

In 2020 zijn in totaal 19.926 aanvragen voor kindhuwelijken ingediend bij het Ministerie van Justitie, daarvan werden er 13.335 toegestaan door Justitie.

Dat blijkt uit een recent rapport van het Openbaar Ministerie. In de statistieken van Justitie zijn de huwelijken die enkel islamitisch zijn afgesloten, de zogenaamde Fateha-huwelijken, niet meegenomen.

Ondanks dat de Marokkaanse wet de minimale leeftijd van 18 jaar hanteert als algemene regel voor de huwelijksbevoegdheid, blijft het huwelijk van minderjarigen nog steeds zeer actueel in de Marokkaanse samenleving.

Als ondertekenaar van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) en het Verdrag inzake Toestemming voor het Huwelijk voldoen de Marokkaanse wetten aan de internationale verplichtingen.



In 2011 verbood Marokko het huwelijk met minderjarigen en hervormde tegelijkertijd de Marokkaanse Familiewet. In hetzelfde jaar meldde Justitie dat het aantal kindhuwelijken ruim 12 procent van alle huwelijken uitmaakte, een stijging van 0,9 procent.

Hoewel in 2012 het aantal minderjarige huwelijken in het land licht daalde (-1 procent) is het percentage tot 2015 geleidelijk gestegen. Daarna begon het weer insignificant af te nemen. Het huwen van minderjarigen is illegaal volgens de Marokkaanse Familiewet maar de wet voorziet tegelijkertijd wel in de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor zogenaamd "bijzondere omstandigheden".



Concreet schrijft de Familiewet voor dat een rechter de bevoegdheid heeft om toestemming te verlenen voor huwelijken met minderjarigen op grond van artikel 16 van die wet. Daarmee is een maas in de wet gecreëerd die voorkomt dat kindhuwelijken in Marokko worden uitgeroeid.

Net als in veel andere landen moet voor het huwelijk van een minderjarige toestemming worden gevraagd van de rechtbank. Na de ouders te hebben gehoord wordt vaak gekozen voor medisch of een sociaal onderzoek om te beslissen in het voordeel van het belang van het kind.



Fateha

Naast deze juridische maas in de wet bieden zogenaamde Fateha-huwelijken (huwelijken zonder papieren gebaseerd op het gewoonterecht van moslims) alsnog een mogelijkheid om met kindbruiden te trouwen. Het gebeurt relatief vaak in landelijke gebieden.

Fateha-huwelijken zijn vooral problematisch omdat ze niet te kwantificeren zijn en als ze eenmaal voor een rechtbank zijn gepresenteerd de rechter geen andere keuze heeft dan toevlucht te nemen tot artikel 16 en ze goed te keuren.

