Marokko: werkgelegenheid weer terug naar pre-pandemisch niveau

marokko 30 nov 19:24

De werkgelegenheid in de particuliere sector in Marokko is teruggekeerd naar het niveau van vóór de uitbraak van het coronavirus COVID-19.

Dat zei premier Aziz Akhannouch maandag in de Tweede Kamer. Akhannouch benadrukte dat onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid de drie belangrijkste thema's zijn van het regeringsprogramma en daar 35 miljard DH (€ 3,34 miljard) extra budget voor heeft vrijgemaakt. Ook is zo'n 17 miljard DH (€ 1,6 miljard) uitgetrokken voor de subsidie op essentiële basisproducten zoals suiker, tarwe en gas.

Een extra 3,5 miljard DH (€ 333 miljoen) is bedoeld om werklozen extra kansen te bieden tijdens de crisis, 500 miljoen DH (€ 47,6 miljoen) voor mensen met een handicap en 250 miljoen DH (€ 23,8 miljoen) voor kinderdagverblijven. Akhannouch herhaalde tevens dat de regering de solidariteitsbelasting voor bedrijven weer in het leven heeft geroepen. © MAROKKO.NL 2021