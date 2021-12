Marokko: verontwaardiging in de Tweede Kamer na normaliseringskritiek vanuit oppositiepartij PJD

"De PJD is tegen alle normalisering met Israël", zei Abdessamad Haiker van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) maandag tijdens het toespreken van de Tweede Kamer.

De verklaring van Haiker leidde tot verontwaardigde reacties, gelach en protesten in de vergaderzaal waardoor Kamervoorzitter Rachid Talbi Alami moest ingrijpen.

Ter herinnering, het was de voormalige regeringsleider Saad Eddine El Othmani van de PJD die op 22 december 2020 in Rabat in aanwezigheid van koning Mohammed VI de overeenkomst tussen Marokko, Israël en de Verenigde Staten (VS) ondertekende.

De PJD heeft daarentegen nog geen enkele verklaring afgegeven over het recente bezoek van de Israëlische Minister van Defensie, Benny Gantz, aan Marokko.



Benkirane

Na de ondertekening kreeg El Othmani het zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden. Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met de Joodse staat.



De normaliseringsovereenkomst werd daarna door oud-premier Abdelilah Benkirane, een uitgesproken tegenstander van de normalisering met Israël, in een video op sociale netwerken rechtgepraat. "We bevinden ons in een externe strijd en we kunnen de staat niet in de steek laten", zei hij.

Benkirane benadrukte dat de PJD-partij deel uitmaakt van de regeringscoalitie en dat het daarom noodzakelijk is beslissingen te ondersteunen die Marokko ten goede komen.

