Servië weigert visum voor Marokkaanse atleten uit angst voor vluchtpogingen

Leerlingen van een middelbare school in Aïn Sebaa die naar Belgrado willen reizen om deel te nemen aan het ISF Wereldkampioenschap Handbal voor Scholen krijgen geen visum.

Dat meldt dagblad Assabah maandag. De Servische ambassade in Marokko weigert het reisdocument af te geven uit angst voor pogingen tot illegale migratie. De handbalcompetitie is zaterdag begonnen en eindigt op 5 december.

Tussenkomst van het Marokkaanse Ministerie van Jeugd en van de International School Sports Federation (ISF) mochten niet baten. De Servische ambassade in Marokko blijft bij haar besluit en weigert een visum af te geven.

Atleten uit Marokko hebben inmiddels de reputatie het hazenpad te kiezen wanneer ze zich voor een sportevenement buiten Marokko bevinden. Begin deze maand raakten twee leden van het nationale worstelteam (onder 23) zoek tijdens deelname aan het Jeugd Wereldkampioenschappen Worstelen, dat eveneens plaatsvond in Servië.



Eerder dit jaar verlieten drie atleten het nationale boksteam na aankomst in Polen en in september verdwenen drie leden van het volleybalteam na aankomst in Italië.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.

