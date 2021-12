Ongeveer zestig Omicron-gevallen in EU, meeste in Nederland

Nog eens vijftien mensen uit de Europese Unie blijken de Omicron-variant van het coronavirus onder de leden te hebben.

Daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen naar 59, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Nederland voert de lijst aan met zestien vastgestelde Omicron-gevallen. In Portugal zijn veertien mensen positief getest op de virusversie en in Duitsland negen mensen. De andere landen waar het virus is vastgesteld, zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk (het overzeese gebiedsdeel Réunion), Italië, Spanje en Zweden.

Volgens het ECDC zijn de meeste positief geteste personen onlangs in Afrika geweest. In Nederland geldt dat voor vijftien van de zestien mensen. Niemand is er voor zover bekend ernstig ziek van geworden en er zijn in Europa ook geen sterfgevallen bekend. Daarnaast zijn er enkele verdachte gevallen, waarbij nog niet zeker is dat het om de Omicron-variant gaat.

Buiten de EU is de Omicron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada, Israël, Brazilië, Nigeria, Saoedi-Arabië, Japan en Hongkong, laat het ECDC weten.

© ANP 2021