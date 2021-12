Minstens vijf doden na storm in Turkije

Een storm die maandag en dinsdag door de Turkse regio Marmara raasde heeft vijf mensen het leven gekost.

Dat meldt het Turkse ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Ook raakten 63 mensen gewond.

Marmara is het gebied dat aan Griekenland grenst en waarin ook de steden Istanbul en Bursa liggen. De wind bereikte snelheden tot 130 kilometer per uur. Bomen vielen om, daken werden weggeblazen en minaretten en klokkentorens stortten in.

Door de storm raakte het luchtverkeer verstoord en sloten op verschillende plaatsen de scholen.

