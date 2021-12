Overheden worstelen met indammen verspreiding Omicron-variant

De Omicron-variant van het coronavirus wordt in steeds meer landen vastgesteld.

De laatste meldingen van besmettingen laten zien hoe lastig het voor overheden is om verspreiding in te dammen.

Zo maakte Denemarken woensdag bekend dat een besmette persoon met zo'n 1600 andere mensen een concert van DJ Martin Jensen heeft bijgewoond in het noordelijke Aalborg. De virusvariant is voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en door reizigers verspreid over de wereld.

Israël meldde dat een besmette persoon uit Malawi in Tel Aviv de bus nam. In Italië bleek de eerste persoon waarbij een Omicron-besmetting was vastgesteld dagen door het land te hebben gereisd.



Inmiddels hebben ook grote landen als Saoedi-Arabië, Nigeria en Brazilië voor het eerst Omicron-gevallen gemeld. Het zou in dat laatste land gaan om twee Braziliaanse missionarissen die afkomstig waren uit Zuid-Afrika. Het RIVM meldde dinsdag dat de variant in Nederland een week eerder is aangetroffen dan toe nu bekend was. Dat nieuws kreeg wereldwijd veel aandacht.

Reisverkeer

Nederland en andere landen hebben na de ontdekking van de variant het internationale reisverkeer aan banden gelegd. Israël en Japan gaan het verst en besloten vrijwel alle buitenlanders te weren. In de Verenigde Staten wordt naar verwachting op donderdag een aanscherping van de regels voor reizigers aangekondigd door de regering van president Joe Biden.



De VS gaan volgens bronnen van The Washington Post alle internationale reizigers verplichten om zich een dag voor hun vlucht te laten testen. Die regel geldt dan ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Er wordt ook nog overwogen om reizigers binnen drie tot vijf dagen na aankomst een tweede coronatest te laten doen.

© ANP 2021