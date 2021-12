Krokodillentranen: Maxime Meiland 'erg geschrokken' van boycots

Maxime Meiland heeft gereageerd op de recente gebeurtenissen waarbij bedrijven de samenwerking met haar en haar familie stopten vanwege anti-islamuitlatingen van haar moeder.

Nu de islamofobe uitspraken van haar moeder de familie in de portomonee beginnen te raken schrijft de jongste Meiland-telg op Instagram erg geschrokken te zijn van wat er allemaal gebeurd is.

"Lieve mensen, ik ben erg geschrokken van de situatie de afgelopen dagen en wil hier iets over kwijt", schrijft Maxime (26). "Laat ik vooropstellen dat het nooit mijn bedoeling is geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand tekort te doen in zijn of haar geloof. Nederland is (gelukkig) een divers land met vele afkomsten en geloven. Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof."

Verder laat ze weten dat ze haar moeder steunt, maar dat dat niet wil zeggen dat ze overal hetzelfde over denken. "Ik vind het schrikwekkend dat mijn woorden volledig uit zijn verband zijn getrokken door media en dergelijke", zegt ze, verwijzend naar een recent tv-interview waarin ze ook zei haar moeder te steunen.



Tot slot biedt Maxime haar excuses aan en zegt ze geleerd te hebben van het gebeurde. "Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die zich persoonlijk geraakt hebben gevoeld door deze situatie.".

Deze week trokken verschillende bedrijven hun handen af van een samenwerking met de familie Meiland, nadat kaartenproducent Hallmark dat vorige week al deed. De bedrijven, waaronder ook matrassenmerk Emma en Nivea, deden dat vanwege de uitspraken die moeder Erica Renkema doet in haar boek Erica.



'Moeder Meiland' vergelijkt daarin vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden.

De genoemde bedrijven vinden logischerwijs dat deze ideeën niet stroken met wat zij als bedrijf willen uitstralen.

© ANP/Marokko.nl 2021