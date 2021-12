WK-organisatie: Homo mag naar Qatar komen maar moet zich koest houden

Homoseksuele voetbalsupporters kunnen hun geaardheid tijdens het komende Wereldkampioenschap voetbal in Qatar beter niet in het openbaar tonen.

Dat zegt Nasser Al Khater, het hoofd van het organisatiecomité van het toernooi dat over iets minder dan een jaar begint.

In een interview met de Amerikaanse zender CNN erkent Al Khater dat zijn land strikte richtlijnen hanteert voor het uiten van homoseksualiteit in het openbaar. "Homoseksualiteit is hier niet illegaal, maar net als in veel andere landen is het homohuwelijk hier niet toegestaan.".

"In sommige andere landen is meer tolerantie ten aanzien van openlijke uitingen van affectie en genegenheid. Qatar en de regio zijn wat conservatiever. We vragen de voetbalfans dat te respecteren. Wij respecteren andere culturen ook en we verwachten dat anderen onze cultuur eveneens respecteren.".



In Qatar en andere Arabische landen wordt het overigens ook niet op prijs gesteld als heterostellen bijvoorbeeld klef doen op straat. Seks buiten het huwelijk is in het land verboden.

De Australische voetballer Josh Cavallo, die eerder dit jaar uit de kast kwam als homoseksueel, zei onlangs dat hij zich niet veilig zou voelen als hij in Qatar zou moeten spelen. Al Khater vindt dat jammer om te horen: "Cavallo is welkom in Qatar. Niemand wordt hier bedreigd of zou zich onveilig moeten voelen. We zijn een tolerant en gastvrij land."



