Lex Uiting biedt excuses aan voor denigrerende opmerking over hoofddoek

Lex Uiting heeft woensdag aan de desk van RTL Boulevard het boetekleed aangetrokken voor een opmerking die hij dinsdag in het programma maakte over een hoofddoek.

Aan het begin van de uitzending zei hij dat hij dat niet had moeten doen. "Ik maakte een fout, ik noemde een ander woord voor hoofddoek", begint Uiting de uitzending.

"Ik had het meteen door en maakte ook gelijk excuses, maar omdat ik er zelf ook van schrok en me er ongemakkelijk over voelde, probeerde ik het later glad te strijken door er een grap over te maken. Ik wil daar excuses voor maken."

De presentator zegt dat het niet zijn bedoeling was mensen te kwetsen. "Het is niet mijn bedoeling om mensen of culturen uit te sluiten."



In de uitzending van dinsdag noemde Uiting een hoofddoek een 'kopdoek'. Direct reageerde collega Bridget Maasland daar terecht verbaasd op, en het gesprek ging door.

Woensdag kwam er kritiek op de opmerking, onder meer van cabaretier Soundos El Ahmadi. Zij stelde op Instagram dat de opmerking niet door de beugel kon.

