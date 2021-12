Marokko: een derde leerlingen verstaat minder dan de helft van Arabische lesstof

Ruim 32 procent van de leerlingen in het zesde jaar verstaat slechts 42 procent van de Arabische lesstof.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Hoge Raad voor Onderwijs, Vorming en Wetenschappelijk Onderzoek.

Het rapport van het Nationaal Programma voor de Beoordeling van Student Acquisitie (PNEA) evalueerde de prestaties van leerlingen in de Arabische taal in het basisonderwijs en de voorbereidende middelbare school. Gekeken werd naar competenties in begrijpend lezen en taalconstructie.

Uit het rapport blijkt verder dat leerlingen van particuliere scholen de Arabische taal beter beheersen dan scholieren in het openbaar onderwijs. Leerlingen van openbare scholen in stedelijke gebieden doen het op hun beurt weer veel beter dan leeftijdsgenoten van openbare scholen in landelijke gebieden.



Leerlingen in de regio Rabat-Salé-Kenitra en Tanger-Tetouan-Al Hoceima scoorden iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

De regio Marrakech-Safi, Fez Meknes en Beni Mellal-Khenifra scoorden daarentegen het laagst.



