Tendrara: ONEE tekent overeenkomst met Sound Energy voor gaslevering

Sound Energy en het Rijksbureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) hebben een overeenkomst gesloten voor de aan- en verkoop van aardgas uit de Tendrara-concessie.

De overeenkomst werd dinsdag getekend en geldt voor een jaarlijks volume van 350 miljoen m3 aardgas, voor een periode van tien jaar.

De levering zal plaatsvinden via het Marokkaanse deel van de Europe-Maghreb Pipeline Limited (EMPL)-pijpleiding. De gaspijpleiding werd 25 jaar geleden (1996) in gebruik genomen en verbindt Algerije met het Spaanse vasteland en Portugal, via Marokko.

Algerije besloot onlangs het contract voor EMPL niet te verlengen waardoor Marokko nu andere overeenkomsten kan sluiten om de bestaande gasfaciliteiten te gebruiken.

Het volume dat Sound Energy gaat transporteren is aanzienlijk lager dan de 10 miljard kubieke meter aardgas die voorheen vanuit Algerije naar Zuid-Europa werd verplaatst.

Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije. Algerije zal voortaan het Medgaz-traject gaan inzetten om de Zuid-Europese landen te voorzien van aardgas. De onderzeese gaspijpleiding verbindt Algerije direct met Spanje.

