Madrid niet blij met afwezigheid Rabat tijdens mediterraans forum in Spanje

De afwezigheid van Marokko op het forum van de Unie voor de Middellandse Zee is niet goed gevallen bij de Spaanse regering.

Naar verluidt was de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares "bijzonder gefrustreerd" door de afwezigheid van zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Dagblad El Pais meldt dat Bourita zich verontschuldigde voor het niet kunnen bijwonen van het forum omdat deze samenviel met de China-Afrika-conferentie, die deze week in Dakar, Senegal, werd geopend.

Het zou de eerste keer zijn dat de twee topambtenaren elkaar in levende lijve zouden ontmoeten sinds diplomatieke betrekkingen tussen hun landen in april een historisch dieptepunt bereikten. Volgens El Pais zouden Bourita en Albares elkaar in september ontmoeten op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die afspraak werd uitgesteld zonder dat er een specifieke datum bekend werd gemaakt.



Marokko en Spanje beleefden een ongekende crisis nadat de Spaanse regering Polisario-leider Brahim Ghali het Spaanse grondgebied binnenliet.

Verzoeningsbereidheid

De relatie tussen Madrid en Rabat is verre van hersteld, ondanks recente "verzoenende woorden" van koning Mohammed VI richting Madrid. Op 20 augustus zei de monarch dat Marokko open staat voor het behoud en de bevordering van zijn diplomatiek partnerschap met Spanje.



De koning sprak een "gevoel van optimisme" uit over de toekomstige dialoog met de regering van de Spaanse premier Pedro Sanchez. Hij sprak over de noodzaak om "een nieuwe, ongekende fase in te luiden in de betrekkingen tussen de twee landen, op basis van vertrouwen, transparantie, wederzijds respect en het nakomen van verplichtingen.".

Ondanks de onlangs gemelde bereidheid van beide landen om de bilaterale samenwerking voort te zetten hebben de afgelopen weken slepende problemen aan het licht gebracht. Het meest recent is de onenigheid over de Marokkaanse viskwekerij nabij de Chafarinas-eilandjes.



Algerije

De Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra, is ook niet aanwezig op het forum maar Spanje beschouwt zijn afwezigheid naar verluidt als "minder belangrijk" dan die van Marokko.

Albares en Lamamra hebben elkaar eind september in Algiers en op 21 oktober in Tripoli (Libië) nog ontmoet, beide keren met als doel de gaslevering vanuit Algerije, via Marokko, naar Spanje veilig te stellen. Tevergeefs want Algerije besloot het contract niet te verlengen.

