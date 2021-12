Tebboune: Israëlisch hoogbezoek aan Marokko is 'schandalig'

In een televisietoespraak sprak de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zijn afkeuring uit over het bezoek van de Israëlische defensieminister Benny Gantz aan Marokko

Tijdens de TV-toespraak die vrijdag werd uitgezonden stelde Tebboune meerdere onderwerpen aan de orde maar nam hij ook de tijd om commentaar te geven op het tweedaags bezoek van Gantz.

Tebboune omschreef het bezoek van de oud chef-staf van het Israëlische leger aan Marokko als "schande, verraad, berucht en oneervol". Het was de eerste keer dat de topman van het Israëlische defensieministerie een officieel bezoek bracht aan Marokko.

"Als het de minister van Toerisme of Economie was, zou het minder erg zijn geweest want de betrekkingen met Israël bestonden al heel lang, ook al waren ze geheim", zei Tebboune. "Maar wanneer de defensieminister Marokko bezoekt, is Algerije het doelwit", verklaarde hij. "Waar zijn de broeders? waar is de Arabische wereld? waar zijn de Palestijnse broeders?", voegde hij toe.



Tebboune herinnerde ook aan het ongewijzigde standpunt van Algerije inzake de Sahara-kwestie. "Algerije heeft altijd het recht op zelfbeschikking van de volkeren gehad en het Saharaanse volk zal zijn recht op zelfbeschikking hebben. Ons standpunt is altijd duidelijk geweest", benadrukte hij.

Veiligheidssamenwerking

Gantz was in Marokko om een wapendeal te ondertekenen en om de Marokkaanse ministers Abdellatif Loudyi (Defensie) en Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) te ontmoeten. Ook bezocht hij het graf van wijlen koning Mohammed V en koning Hassan II in Rabat.

Het bezoek van Gantz, die naast defensieminister ook vice-premier van Israël is, werd uitgebreid becommentarieerd door de Algerijnse pers die het bezoek van de Israëlische minister als de judaïsering van buurland Marokko omschreven.

