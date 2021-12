Portugese defensieminster op werkbezoek in Marokko

De Portugese minister Man Defensie, Joao Gomes Cravinho, werd dinsdag in Rabat ontvangen door zijn Marokkaanse collega Abdellatif Loudyi en luitenant-generaal Belkhir El Farouk.

Cravinho is in Rabat om te praten over regionale veiligheidsproblemen in het westelijke Middellandse Zeegebied en de Sahel-regio.

Cravinho onderstreepte de belangrijke rol die Marokko speelt als actor van stabiliteit gunste van de Middellandse Zee regio.

Ook wil Portugal de militaire samenwerking met Marokko versterken, met name op maritiem gebied, cyberbeveiliging en de defensie-industrie.

Het doel is de samenwerking tussen de legers van de twee landen te bevorderen door de uitwisseling van ervaring en expertise.

