Vliegverbod Marokko: 20.000 mensen gerepatrieerd in 5 dagen tijd

Tussen vrijdag en dinsdag zijn 20.000 mensen van Marokko naar Frankrijk vervoerd op speciale repatriëringsvluchten waarbij meerdere luchtvaartmaatschappijen betrokken zijn.

In totaal komen zo'n 40.000 mensen in aanmerking voor de repatriëringsvluchten die naar verwachting tot 6 december zullen worden uitgevoerd door verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France, Royal Air Maroc (RAM), Transavia en TUI.

Marokko besloot om met ingang van maandag al het passagiersvervoer met Frankrijk op te schorten als gevolg van toegenomen besmettingscijfers in het West-Europese land.

Sinds dinsdag is al het internationaal vliegverkeer met Marokko stilgelegd uit vrees voor de coronamutant Omicron. De beperkingen werden ingevoerd nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendmaakte dat de coronavariant in de gaten wordt gehouden.



Wetenschappers denken dat de variant mogelijk nog besmettelijker is dan de heersende Delta-variant, wat wereldwijd leidt tot grote zorgen.

In Marokko is de variant nog niet ontdekt. In de Europese Unie is het aantal opgelopen tot ongeveer 60, waarvan de meeste in Nederland.

