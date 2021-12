Onderwijsminister Marokko: 130.000 aanmeldingen voor baan in het onderwijs

In ruim tien dagen tijd hebben 130.000 kandidaten gereageerd op de wervingscampagne voor een baan in het onderwijs.

Dat meldde een opgewekte Minister van Onderwijs, Chakib Benmoussa, woensdag in de Tweede Kamer tijdens een vergadering van de onderwijscommissie. Van de 130.000 kandidaten gaat het om 25.000 mensen die zich voor meer dan één positie hebben aangemeld.

Volgens de minister heeft 43 procent van de kandidaten zijn of haar baccalaureaat cum laude behaald. Het aantal geeft volgens hem aan dat er veel vraag is naar een baan in het onderwijs vanuit kandidaten die hun diploma "met excellentie hebben behaald".

De minister ontkende dat er sprake is van financiële motivatie of dat er enig verband is met de herziening van het pensioenfonds voor onderwijspersoneel. Volgens Benmoussa hebben de veranderingen geen noemenswaardige impact op de financiële situatie van de pensioenfondsen van het onderwijzend personeel. Benmoussa spreekt van een succesvolle wervingscampagne.



Een rapport van de Hogere Raad voor Onderwijs (CSEFRS) wierp dinsdag echter meer licht op het onderwerp nadat bleek dat de meerderheid van de leraren in Marokko het beroep niet heeft gekozen door 'roeping' of 'aantrekkelijkheid' maar vooral uit bittere noodzaak.

"Het wervingssysteem is in feite inefficiënt bij de selectie van kandidaten met een hoog potentieel om twee hoofdredenen: de eerste - en de belangrijkste - is het gebrek aan aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, waardoor het een 'standaardkeuze' is in de afwezigheid van andere, meer lucratieve of interessante kansen. Het nieuwe wervingsbeleid en de nieuwe status van leraren - als precair ervaren en als precair beschouwd - dreigen de situatie te verslechteren.", aldus het CSEFRS-rapport.



Onderwijshervormingen

Minister Benmoussa kampt momenteel ook met veel kritiek vanuit vakbonden en studenten als gevolg van het besluit om een maximumleeftijd op te leggen voor de afname van het lerarenexamen.

Als onderdeel van de hervormingen omvatten de nieuwe voorwaarden verschillende wijzigingen met betrekking tot het AREF-examen. Zo is de maximumleeftijd om het lerarenexamen af te leggen verlaagd van 40 naar 30 jaar.



Critici noemen de leeftijdsbeperking discriminerend. Ook zou het besluit universitair afgestudeerden ervan weerhouden zich aan te melden voor het examen.

Ondanks de kritiek houdt Benmoussa voet bij stuk. "Wij geloven dat kwaliteit gekoppeld is aan het opbouwen van een carrièrepad dat begint wanneer onderwijzers jong zijn", voerde hij aan in een poging de omstreden leeftijdsgrens te verdedigen.



Volgens het ministerie zijn de nieuwe voorwaarden bedoeld om jongeren aan te moedigen om voor het lerarenberoep te kiezen.

Als onderwijzers op jongere leeftijd aan hun loopbaan beginnen is het openbare onderwijssysteem "verzekerd van hun blijvende inzet", is het argument van het onderwijsministerie.

