Haast en frictie hinderen anti-terreurafdeling van politie

De afdeling van de politie die werd opgericht om terrorisme, extremisme en radicalisering tegen te gaan, is door problemen met de organisatie niet goed in staat om zijn werk te doen.

Het zogenoemde CTER-cluster slaagt er wel in om verdachten op te sporen als er een concrete dreiging bekend is, maar het lukt onvoldoende om bijvoorbeeld onbekende bewegingen en netwerken in beeld te krijgen.

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek. Het cluster van de Landelijke Eenheid werd in 2017 opgericht na de aanslagen in Parijs en België. Dat gebeurde volgens inspecteur-generaal Henk Korvinus "onder grote (politieke) druk om aan mogelijke terrorismedreigingen het hoofd te bieden".

"Bij aanvang was geen duidelijke visie hoe de samenwerking binnen het cluster vorm moest krijgen." In de periode daarna is het wel gelukt om het eens te worden over de doelstelling van het team. Doordat het niet lukte om het eens te worden over de precieze werkwijze en prioriteiten, werkt het cluster minder goed dan zou moeten.



Het CTER-cluster (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering) worstelt vooral met het ontdekken van mensen en organisaties in een stadium voordat ze aanslagen voorbereiden, concludeert de inspectie. Toch is dat wel onderdeel van de doelstellingen van het cluster.

Bovendien ontstaan hierdoor spanningen binnen het cluster. "In sommige teams ervaren mensen een onveilige werkomgeving", schrijft de inspectie. Zo blijken medewerkers van de Dienst Landelijke Recherche te vinden dat de medewerkers van de twee andere diensten waarmee zij het cluster vormen "ondersteunend moeten zijn aan hen".



Cultuuromslag

Er gaan al langer verhalen over een slechte werksfeer binnen het cluster. De politiebond ACP liet daarom weten een voorstander te zijn van een grondig onderzoek. De Inspectie Justitie en Veiligheid denkt dat het tijd zal kosten om de zaken op orde te krijgen omdat daarvoor een "cultuuromslag" nodig zal zijn.

De inspectie zegt er ook bij dat er eigenlijk beter nagedacht zou moeten worden over de werkwijze van dit soort samenwerkingsverbanden, zowel voor de bestaande teams als in de toekomst.



De Inspectie Justitie en Veiligheid opende drie grote onderzoeken naar de Landelijke Eenheid van de politie naar aanleiding van signalen "over ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap en onprofessioneel handelen bij enkele onderdelen". Begin dit jaar verscheen een rapport over slecht functioneren van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie, die agenten en rechercheurs van informatie moet voorzien.

Een onderzoek naar de Dienst Specialistische Operaties wordt later deze maand afgerond. Die dienst werkt onder meer aan telefoontaps, getuigenbescherming en speurhonden.

