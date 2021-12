Ook Maxi-Cosi beëindigt samenwerking met Maxime Meiland

Ook Maxi-Cosi heeft de samenwerking met Maxime Meiland opgezegd.

Dat heeft een woordvoerder van moederbedrijf Dorel Juvenile, dat producten voor kinderen maakt, donderdag laten weten aan het ANP.

Het bedrijf zegde de samenwerking een paar weken geleden al op, maar bracht dit nieuws niet eerder naar buiten. Meiland vroeg op sociale media aandacht voor Maxi-Cosi.

Volgens Dorel Juvenile staat het besluit los van alle commotie over de anti-islamuitspraken van Erica Meiland in haar biografie. Deze verscheen eind oktober. "We hebben een paar maanden fijn samengewerkt met Maxime, maar zien daar nu uit business-overwegingen verder van af", aldus een woordvoerder.



Eerder zegden talloze bedrijven hun samenwerking met de tv-familie Meiland op. Kaartenfabrikant Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh willen niet meer met de Meilandjes geassocieerd worden.

De meeste bedrijven stellen in een toelichting dat de uitspraken van Erica niet in lijn liggen met de doelstellingen van inclusiviteit die zij nastreven.



Moslims tegenhouden

'Moeder Meiland' vergelijkt in haar boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden. Dochter Maxime heeft na alle commotie gezegd haar moeder te steunen, maar het was "nooit mijn bedoeling geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen".

Talpa, waar de Meilandjes tv-programma's voor maken, heeft laten weten de samenwerking niet te verbreken met de tv-familie. Alle uitspraken buiten het programma Chateau Meiland zijn "voor rekening van de familie zelf". Wel zegt Talpa "tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen" te zijn.

Haatpoliticus en PVV-leider Geert Wilders noemde Erica "een dappere vrouw die alle steun verdient".

