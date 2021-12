Grapperhaus: schokkend veel ongelukken met lachgas

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt het hoge aantal verkeersongelukken veroorzaakt door lachgas "schokkend" en "zorgwekkend".

Uit een inventarisatie door de politie, op verzoek van de NOS, blijkt dat de afgelopen drie jaar er bijna 1800 ongelukken met lachgas waren Daarvan hadden 63 een dodelijke afloop.

Tot dusver heeft de politie dit jaar al meer dan 4000 keer een bestuurder betrapt op het gebruik van lachgas achter het stuur. Het kabinet wil lachgas in 2022 opnemen in de Opiumwet, waardoor het bezit ervan strafbaar wordt. Gebruikers kunnen dan beboet worden als zij bijvoorbeeld ballonnen en lachgasflesjes bij zich hebben. Er is 14 miljoen euro uitgetrokken voor de handhaving.

Grapperhaus zegt in een debat dat de politie nu al kan optreden bij gebruik van lachgas achter het stuur, omdat het tot onveilig rijgedrag leidt. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen eerder dit jaar is er 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor "veiligheid en handhaving". Dat geld kan deels gebruikt worden om het gebruik van lachgas achter het stuur tegen te gaan, aldus Grapperhaus.

© ANP 2021