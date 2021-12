Ryanair en Easyjet ontevreden over communicatie Rabat en annuleren tot februari 2022 alle vluchten met Marokko

Prijsvechters Ryanair en Easyjet annuleren tot 1 februari 2022 alle vluchten van en naar Marokko vanwege het gebrek aan duidelijkheid rondom het vliegverbod.

De lowcost airlines wachten net als andere luchtvaartmaatschappijen op duidelijkheid van de Marokkaanse regering over het vliegverbod dat van 29 november tot en met 13 december geldt. Ryanair-CCO Jason McGuinness noemt de veroorzaakte onduidelijkheid en overlast "onnodig".

Het bedrijf sluit zich aan bij Easyjet, dat eind november al een soortgelijk besluit had aangekondigd als reactie op strengere handhaving op naleving van de inreisvoorschriften in Marokko. Passagiers die bij aankomst op luchthavens positief worden getest mogen het land niet in en de luchtvaartmaatschappij moet de reizigers op eigen kosten terugvliegen.

De voorwaarde schoot bij Easyjet verkeerd binnen waarop het bedrijf besloot alle vluchten te annuleren. Het gaat om ongeveer 400 vluchten die vrijwel allemaal waren volgeboekt. Hoteliers in Marokko lopen door de maatregelen zo'n 10.000 hotelgasten mis.



McGuinness is ook niet blij omdat een vlucht, die dinsdagochtend vanuit Barcelona op weg was naar Marrakech, ten hoogte van Tetouan alsnog moest terugkeren omdat de autoriteiten in Marokko geen toestemming gaven. De vlucht vervoerde geen passagiers maar piloten om gestrande vliegtuigen van het bedrijf vanuit Marrakech leeg terug te vliegen naar luchthavens in Europa.

In een verklaring verontschuldigt McGuinness zich voor de overlast die passagiers hebben geleden als gevolg van de annuleringen.

