Marokko tevreden met Turkse drones en plaatst nieuwe bestelling

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zijn tevreden met de Bayraktar TB2 drones en hebben zes nieuwe exemplaren besteld, meldt Africa Intelligence donderdag.

De Marokkaanse luchtmacht is intensief bezig met het moderniseren van het wapenarsenaal en ondanks recente aankopen van Israëlische en Amerikaanse onbemande vliegtuigen (UAV) heeft FAR een nieuwe bestelling geplaatst voor zes nieuwe drones uit Turkije.

Marokko ontving eerder dit jaar 13 drones van Baykar, een particulier Turks defensiebedrijf dat gespecialiseerd is in UAV's, C4I en kunstmatige intelligentie. FAR-medewerkers volgden in juli en september trainingsprogramma's in Turkije.

De drones hebben een cruciale rol gespeeld in het conflict in Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan. De onbemande vliegtuigen stellen Marokko in staat de territoriumcontrolecapaciteiten te versterken.



Amerikaanse en Israëlische drones

Africa Intelligence benadrukt dat voor de aanschaf van de drones ook andere leveranciers zijn geraadpleegd. Eind november werd bekend dat Marokko zo'n € 22 miljoen heeft uitgegeven aan drones van het type Harop van het Israëlische staatsbedrijf Israeli Aerospace Industries (IAI). Het betreft zogenaamde 'kamikaze' of zelfvernietigende drones.

De Marokkaanse luchtmacht gebruikte voorheen drones die worden geproduceerd door het Franse bedrijf Airbus Defence and Space in samenwerking met het Israëlische IAI. Door het normaliseringsbesluit en de recent ondertekende veiligheidsovereenkomst plaatst Marokko nu direct bestellingen bij het Israëlische bedrijf.



Marokko kocht onlangs ook anti-drone-afweersysteem van de Israëliërs. Het 'Skylock Dome' systeem biedt bescherming tegen de toenemende dreiging van aanvalsdrones.

In het kielzog van de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara, in december 2020, onthulde persbureau Reuters dat de Verenigde Staten en Marokko in onderhandeling waren over de aankoop van ten minste vier geavanceerde drones van het type SeaGuardian MQ-9B.



De wapenaankopen van Marokko hebben buurland en rivaal Algerije ertoe aangezet zich tot China te wenden. In september meldde Algiers, na eerder al Chinese CH 4 Rainbow-drones te hebben gekocht, een bestelling te hebben geplaatst voor 24 drones van het type Wing Loong II.

Leveringen staan gepland voor eind 2021.

