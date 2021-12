Zuid-Afrika: besmettingsrisico met Omicron drie keer hoger

De Omicron-variant van het coronavirus geeft een drie keer hoger risico op besmetting dan de al zeer besmettelijke Delta-variant.

Dat melden Zuid-Afrikaanse gezondheidsinstellingen. Zij zeggen bewijs te hebben dat de Omicron-variant mensen die eerder zijn besmet en immuun zouden moeten zijn voor Covid-19 opnieuw kan besmetten.

Het onderzoek is nog niet beoordeeld door andere wetenschappers en is daarom nog niet gepubliceerd. De nieuwe variant is inmiddels in tientallen landen vastgesteld en heeft geleid tot reisbeperkingen vanuit zuidelijk Afrika.

In Zuid-Afrika werd Omicron vorige week ontdekt. De verwachting is dat die variant de komende maanden dominant gaat worden. Hoe ernstig de ziektesymptomen zijn in vergelijking met eerdere varianten is nog onduidelijk.

