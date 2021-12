Prijzen in Turkije stijgen nog sneller dan verwacht

Turken waren voor hun dagelijkse inkopen vorige maand nog duurder uit dan economen hadden voorspeld.

De prijzen die consumenten moesten betalen voor goederen en diensten stegen met ruim 21 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Turkije kampt al maanden met een steeds hogere inflatie, waar president Recep Tayyip Erdogan met zijn ongebruikelijk economisch beleid aan lijkt bij te dragen.

Consumentenprijzen stegen volgens het Turkse nationale statistiekbureau gemiddeld 21,3 procent in november, wat meer is dan de toch al fikse inflatie van 19,9 procent in oktober. Economen hadden in een peiling van financieel persbureau Bloomberg gerekend op prijsstijgingen van 20,7 procent.



De Turkse lira is de afgelopen maanden fors minder waard geworden, wat het leven voor Turken duurder maakt. Geïmporteerde producten worden daardoor duurder. Wat ook meespeelt is dat Erdogan ondanks de prijsstijgingen telkens pleit voor renteverlagingen, terwijl centrale banken doorgaans de rente verhogen om hoge inflatie tegen te gaan.

Erdogan, die met een reeks ontslagen zijn grip op de centrale bank heeft versterkt, zei eerder deze week nog jarenlang de rente laag te willen houden. Daarop zakte de lira weer fors.



Oppositiepartij CHP noemt de nieuwste cijfers van het Turkse statistiekbureau onbetrouwbaar. Partijleider Kemal Kilicdaroglu wilde het hoofdkantoor van TurkStat na de cijferpublicatie binnengaan, maar werd bij de ingang tegengehouden. Volgens de CHP is het twijfelachtig dat de prijzen ten opzichte van oktober minder hard stegen dan de lira aan waarde verloor ten opzichte van de dollar.

Het statistiekbureau spreekt tegen de cijfers te hebben aangepast en zegt volgens dezelfde richtlijnen als Europese statistiekbureaus te werken. Ook ontkent TurkStat onder politieke invloed te staan.

