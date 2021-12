Moslims roepen Talpa op samenwerking met Meiland te verbreken

De moslimgemeenschap in Nederland roept Talpa op om de samenwerking met de tv-familie Meiland te verbreken.

Een groot aantal moslimorganisaties uit het hele land doet deze oproep nadat er commotie is ontstaan over anti-islamuitspraken die 'moeder' Erica Meiland in haar biografie deed.



Een aantal bedrijven verbrak de afgelopen twee weken de samenwerking met de familie omdat deze geen afstand deed van de uitspraken van Erica. Onder meer Hello Fresh, Milka, Maxi-Cosi, Hallmark, Emma Matras, Nivea en Albelli vonden niet dat de uitlatingen van haar overeenkwamen met de doelstelling van de bedrijven om inclusiviteit en diversiteit te bevorderen.

Talpa bleef tot nu toe achter de familie staan en stelde dat alle uitspraken die de Meilandjes doen buiten de programma's voor hun rekening komen. De Nederlandse moslimgemeenschap dringt er nu in een open brief bij Talpa op aan om dat besluit te heroverwegen. "Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat Talpa pal staat voor de kernwaarden die ons allen bindt", schrijven zij.

Zij noemen de uitspraken van Meiland "xenofobisch en racistisch. Haar uitspraken getuigen niet alleen van evidente onwetendheid omtrent islam en moslims, maar voeden ook het antimoslimsentiment in dit land. Tevens wordt een grote groep mensen in onze samenleving weggezet en gedemoniseerd."



'Moeder Meiland' vergelijkt in haar boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden. Dochter Maxime heeft na alle commotie gezegd haar moeder te steunen, maar het was "nooit mijn bedoeling geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen".

Zelf stelde Erica donderdag in een reactie dat haar woorden door de media uit hun context zijn gerukt. Zij stelt met haar uitlatingen op te willen komen voor vrouwen. Dat doet ze door gesluierde moslimvrouwen belachelijk te maken, als abnormaal te bestempelen en ze onwelkom te verklaren.



PVV-leider Geert Wilders noemde Erica "een dappere vrouw die alle steun verdient".

