Talpa legt oproep van moslims na Meiland-quotes naast zich neer

Talpa legt de oproep van een aantal Nederlandse moslimorganisaties om de samenwerking met de tv-familie Meiland te heroverwegen naast zich neer.

De moslimorganisaties vroegen Talpa vrijdag in een open brief om een ferme veroordeling van de anti-moslimuitspraken van 'moeder' Erica, die de afgelopen weken ophef veroorzaakten.

Een aantal bedrijven zegde de commerciële samenwerking met de Meilandjes op. Talpa blijft bij een eerdere verklaring dat alle uitspraken van de Meilandjes die niet in het programma Chateau Meiland worden gedaan voor rekening van de familie zelf zijn.

Het bedrijf voegt daar wel aan toe "tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen te zijn". De vraag of de uitspraken van Erica Meiland onder deze definitie vallen, wil Talpa niet beantwoorden.



De verenigde moslimorganisaties beklaagden zich bij Talpa over de xenofobische en racistische uitspraken van Erica Meiland. "Haar uitspraken getuigen niet alleen van evidente onwetendheid omtrent islam en moslims, maar voeden ook het anti-moslimsentiment in dit land. Tevens wordt een grote groep mensen in onze samenleving weggezet en gedemoniseerd".

Meiland vergelijkt in haar biografie vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes "niet normaal". Ook stelt ze dat de islam "heel veel ellende brengt" en dat zij dit wil tegenhouden. Dochter Maxime heeft na alle commotie gezegd haar moeder te steunen, maar het was "nooit mijn bedoeling geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen".

© ANP 2021