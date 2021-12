Vanaf 6 jaar mondkapje op in België, op school en erbuiten

Kinderen vanaf zes jaar moeten vanaf maandag in België een mondkapje op, zowel in de schoolbanken als overal waar dat verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

Volgens premier Alexander De Croo is dat nodig omdat het coronavirus op de scholen sterk rondwaart en kinderen ook de leerkrachten, hun ouders, grootouders en vrienden kunnen besmetten.

De basis- en kleuterscholen gaan ook vervroegd met kerstvakantie. Na 18 december krijgen de kinderen er een week bij, maakte De Croo na afloop van het Overlegcomité van de zes Belgische regeringen bekend. Maatregelen in het onderwijs was een groot discussiepunt in het overleg.

Experts hadden aangeraden de basis- en kleuterscholen direct voor minstens tien dagen te sluiten. De federale regering was daar voor, maar de Waalse en Vlaamse regeringen niet.



Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was niet blij met het compromis. "We bereiken stilaan een plateau in het aantal besmettingen, dat is goed nieuws, maar de hoeveelheid virus in de maatschappij blijft wel te hoog", zei hij. "Vanuit het oogpunt om het vuur te blussen waar het brandt en de pijn van de zorg weg te nemen, is dit teleurstellend."

Aangescherpte regels

Op de scholen worden meer regels aangescherpt. Zodra er twee besmettingen zijn in een klas, moet die dicht. Ook komen er regels voor de ventilatie van het klaslokaal en het gebruik van een CO2-meter. Zodra er te weinig frisse lucht wordt gemeten in een klaslokaal moeten de kinderen naar buiten, letterlijk om even een luchtje te scheppen.



Het voortgezet onderwijs schakelt weer over op een gedeeltelijk hybride vorm. Onderwijs op afstand wordt gecombineerd met fysieke aanwezigheid.

In Vlaanderen zijn al meer dan honderd scholen de afgelopen week gesloten vanwege de besmettingen en personeelsuitval. Zowel personeel als leerlingen zijn zelf ziek of moeten thuis in quarantaine vanwege zieke gezinsleden.

