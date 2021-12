Ministerie: aantal positief getesten uit Zuid-Afrika is opvallend

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het opvallend dat zo veel reizigers die de afgelopen vijf dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief testen op corona.

Dat laat het ministerie weten naar aanleiding van een bericht van de GGD Kennemerland. Die maakte vrijdag bekend dat van de reizigers die zich bij terugkomst lieten testen, 9 procent positief bleek.

Dat ondanks het feit dat reizigers uit Zuid-Afrika vóór vertrek twee negatieve testen moeten overleggen. "Ondanks testen vóór aanvang van de vlucht, en het feit dat het merendeel van de passagiers waarschijnlijk gevaccineerd is, blijkt toch gemiddeld 9 procent na aankomst een corona-infectie te hebben.

Dat laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen", zei Bert van de Velden, directeur van de GGD Kennemerland. Onbekend is hoeveel mensen besmet waren met de nieuwe Omicron-variant.



Het ministerie denkt dat een deel "mogelijk kan worden verklaard door de incubatietijd, een vlucht naar Zuid-Afrika duurt namelijk 11 tot 12 uur. Dus er is een aanzienlijke kans dat een deel van deze mensen negatief getest was in Zuid-Afrika en 24 uur later positief testte in Nederland." De negatieve testen van mensen worden zowel voor vertrek als bij aankomst gecontroleerd. "Daarbij worden zelden afwijkingen gevonden, de naleving is boven de 99 procent."

Van de reizigers die sinds zondag terug zijn gekeerd, liet ongeveer een derde zich testen in Nederland. Dat is niet verplicht. Het ministerie onderzoekt of zo'n plicht er wel moet komen en denkt daar binnen enkele weken meer over te kunnen zeggen.

